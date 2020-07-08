Yorglass CFO’su Uğur Şeker’e 2020’nin en etkin finans lideri ödülü!

08 Temmuz 2020

Modern iş dünyasının sesi olarak nitelendirilen, İngiltere merkezli Acquisition International’ın (AI) yıllardır başarıyla gerçekleştirdiği Global CFO Excellence Awards (Global CFO Ödülleri) 2020 yılında da sahiplerini buldu. Türkiye’de cam sektörünün önemli oyuncularından Yorglass’ın CFO’su Uğur Şeker dünyanın en etkin finans liderleri arasında bu yıl da yerini alarak, cam işleme alanında 2020 yılının Global CFO’su ödülünü aldı.



“Ödül hem Yorglass Ailesine hem de Türkiye’ye”



Küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı son yıllarda dünyanın önde gelen şirket ve kurumlarını finansal yönetimleri açısında değerlendiren Global CFO Excellence Awards, bu süreçte şirketlerin finansal istikrarını ve büyümesini destekleyen CFO’ların öncü rolünü taçlandırmak amacıyla veriliyor. Geçen yıl da Yılın Operasyonel CFO’su seçilen Yorglass CFO’su Uğur Şeker aldığı ödülle ilgili şunları söyledi: “Düzcam ve endüstriyel cam sektörünün global oyuncusu Yorglass olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimiz, toplumumuz, sektörümüz ve ülkemiz için katma değer yaratmak. Bize layık görülen bu ödüller de işimizi doğru yaptığımızın en önemli göstergesi olarak bizi motive ediyor. Bu ödülü hem Yorglass hem de ülkemiz adına kazanmamızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödül, bu başarı hepimize ait.”



Uğur Şeker kimdir?



Ulusal ve çok uluslu ortamda FMCG ve finans alanında üst düzey yönetici olarak 23 yılı aşkın deneyime sahip olan Uğur Şeker, 2017 yılından bu yana Türkiye’de cam sektörünün lider şirketlerinden Yorglass’ın CFO’su olarak görev yapıyor. Uğur Şeker, geçtiğimiz yıl Global CFO 2019 Ödülleri’nde de Yılın Operasyonel CFO’su ödülüne layık görülerek, dünyanın önde gelen finans liderleri arasında yer almıştı.