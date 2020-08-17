Yuan, 70’ten fazla ülkede döviz rezervine dahil oldu

17 Ağustos 2020

Çin’de merkez bankası işlevi gören Çin Halk Bankası dün 2020 RMB Uluslararasılaşma Raporu’nu yayınladı. Raporda yer alan verilere göre, dünya çapında 70’ten fazla merkez bankası veya para otoritesi döviz rezervlerine RMB’yi dâhil etti. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) resmi döviz rezervlerindeki para birimlerinin oluşumuna ilişkin verilerine atıfta bulunulan rapora göre, 2019’un 4. çeyreği itibarıyla RMB rezervleri, para birimleri oluşumu belirlenen (currency-specified) toplam döviz rezervlerinin yüzde 1,95’ini oluşturarak 217 milyar 670 milyon dolara ulaştı. Bu, IMF’nin 2016’dan beri yayımladığı RMB rezerv varlıklarının en yüksek seviyesi oldu.

Renminbi’nin küresel döviz işlemlerinde pazar payı 2016’ya göre 0,3 puan artışla yüzde 4,3’e ulaştı son istatistiklere göre, Renminbi yüzde 1,76’lık pazar payıyla başlıca uluslararası ödeme para birimleri arasında 5. sırada yer aldı.

2019’da Renminbi’nin sınır ötesi kullanımının hızla arttığına dikkat çekilen rapora göre, yılda bankalar adına Renminbi’nin sınır ötesi makbuz ve ödemelerinin toplam tutarı yıllık yüzde 24,1 artışla 19,67 trilyon yuana (yaklaşık 2,8 trilyon dolar) ulaşarak tarihi rekor kırdı, bu rakam hızlı büyümesini sürdürüyor.



2019 yılı sonu itibarıyla Çin Halk Bankası, 39 ülke ve bölgedeki merkez bankaları veya para otoriteleri ile ikili yerel para birimi takas anlaşmaları imzaladı. Toplam tutarı 3,7 trilyon yuanı (yaklaşık 510 milyar dolar) aşan takas anlaşmaları dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinin yanı sıra büyük açık deniz RMB piyasalarını kapsıyor.