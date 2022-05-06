Yuan, ABD Doları karşısında son 1,5 yılın dibinde

Çin hükümetinin sıfır-COVID politikasını devam ettirmede kararlılığı, yuanın ABD doları karşısında 4 Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmesine neden oldu.

USDCNY, bu sabah 6,6949 seviyesini gördü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,31 artışla 6,6749'dan işlem görüyor.

ANZ analistleri, Fed'in şahin tutumunun Çin yuanı üzerinde baskının artmasına yol açtığını belirtiyorlar ve USDCNY'nin Haziran sonuna kadar 6,6-6,8 aralığında işlem görmeye devam edeceğini öngörüyorlar.