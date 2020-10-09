Yuan, dolar karşısında 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı

09 Ekim 2020

Uzun tatilden geri dönen Çin piyasalarında yuan, ABD Doları karşısında değer kazandı. Çin Yuanı, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimi Biden'in kazanacağına işaret eden anketlerin etkisi ile ABD Doları karşısında 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı.



Yuanın bugün gösterdiği değer artışı 2005 yılından bu yana tek bir günde yaşanan en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.



Güne, ABD Doları karşısında 6,7365 seviyesinden başlayan yuan, 6,7084 seviyesine kadar güçlendi. Şu sıralarda da 6,7125 seviyesinden işlem görüyor. (Saat 10:25 itibarıyla)



Analistler, ABD'de seçimi Biden'in kazanması halinde Çin ile ABD ilişkilerindeki havanın değişeceği, iki ülke arasında ticaret savaşı layanması olasılığının azalacağı, ABD'nin tek taraflı uygulamaya kolduğ utarifealeri kaldırabileceği beklentilerinin ön planda olduğunu ifade ediyorlar.