Yukarı yönlü devre kesici uygulaması kaldırıldı

17 Mart 2020

Borsa İstanbul'da aşırı fiyat hareketlerini engellemek ve hisse senetlerinin hızlı değer kaybının önüne geçebilmek için 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici uygulamasında değişikliğe gidildi.

Panik satışlarında hisse senetlerinde aşağı yönlü uygulanan yüzde 5'lik devre kesici uygulamasına devam edilirken; yukarı yönlü hareketlerde hisse senetlerinde işlem kesintisi yapılmayacak. Böylece aşağı yönlü hareketlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Borsa İstanbul'dan KAP'a şu açıklama yapıldı:

Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir.

Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) nedir?



Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.