Yukarı yönlü revize geldi! Bankacılık devinden altın için kritik tahmin...

Uluslararası yatırım bankası ING, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini revize etti.

ING, altın için yıl sonu tahminini 3.250 dolara, 2026 için 3.512 dolara çıkardı. ING 2025 yılı altın için yıl sonu tahmini 3.128 dolar, 2026 için ise 3.175 dolardı.

Üçüncü ve dördüncü çeyrek tahminleri

Banka tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde altının ons fiyatının ortalama 3.400 dolar, dördüncü çeyrekte ise 3.450 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bankanın daha önce her iki dönem tahmini ise 3.200 dolardı.

Değerlendirme notunda ayrıca, revizelerde küresel ekonomik görünüm ve güvenli liman taleplerindeki artışın etkili olduğu belirtildi.