Yüksek enflasyona karşı hisse ağırlıklı yatırım fonu

Ufuk KORCAN

Piyasalarda hava durumu karışık. Hem kara bulutlar var, hem dalga boyu arttı hem de belirsizliğin yarattığı sisten göz gözü görmüyor. Tüm dünya 40 yılın zirvesine çıkan enfl asyonla topyekün mücadeleye girişmiş halde.

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere ülkeler faiz silahını peş peşe çekiyor. Fed, önceki hafta 75 baz puanla 28 yılın en sert faiz artışına gitti.

Mevcut ekonomik zemin o kadar kaygan ki İsviçre Merkez Bankası 15 yıl aradan sonra ilk kez politika faizini yükseltmek zorunda kaldı. Bir yanda enfl asyonla mücadelede artan faizler bir yanda da yükselen faizler nedeniyle endişe yaratan durgunluk kaygıları…

Küresel risk iştahı azaldı

Rusya-Ukrayna savaşıyla başta gıda olmak üzere emtia fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Çin’in COVID-19 ile mücadelesinde tedarik zincirini sekteye uğratabilecek karantina önlemleri de bir diğer endişe kaynağı. İçeride ise yeni ekonomi modeli başlığı altında hayata geçirilen ‘düşük faiz’ politikası döviz kurları ve enfl asyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmış durumda.

Gündemi takip etmek zor

Gördüğünüz gibi içeride ve dışarıda belirsizliğin arttığı, risk iştahının iyice azaldığı ve en önemlisi bu tablonun ne zaman değişeceğine yönelik tahmin yapmanın zorlaştığı bir süreçten geçiyoruz. ‘Çok bilinmeyenli denklem’ trendinde tasarruf sahiplerinin rasyonel karar vermesi de zorlaşıyor.

Anlık gelişmelerin fiyatları her iki yönde etkileyebildiği durumlarda bireysel yatırımcının anbean bu gelişmeleri takip edip pozisyonunu değiştirmesi çok kolay değil.

İşte bu durumda hızlı karar alıp harekete geçebilme kabiliyetine sahip profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonları iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Özellikle düşük faiz politikası nedeniyle getirileri enfl asyon oranlarının çok çok altında kalan sabit getirili enstrümanlar yatırımcıların tercih skalasında şu aşamada yer almıyor.

Tüm hisseler yükselmedi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve Gelire Endeksli Senetler (GES) Türk Lirası’nı özendirecek adımlar olarak öne çıkıyor. Ancak tasarruf sahiplerinin önceliği birikimlerinin enfl asyon karşısında erimesini önlemek. Bu kesim için hisse senetleri alternatifsiz gibi duruyor. Fakat tüm hisse senetleri yatırımcısını enfl asyona karşı korumuyor.

Son 1 yıllık döneme baktığımızda enflasyonun üzerinde getiri sağlayan hisselerin payı yüzde 20'nin altında.

Yani 5 hisseden sadece 1'i yatırımcısını enflasyona karşı korumuş. Mevcut konjoktürde öne çıkacak hisseleri seçebilme bilgisine sahip olmayanlar işi ehline teslim edip, sunulan fırsatlardan yararlanabilir.

Yatırımcısına 1 yılda yüzde 329 kazandırdı

Yatırım fonlarının 1 yıllık performanslarına baktığımızda hisse senedi fonlarının üst sıralarda yer aldıkları dikkat çekiyor. Yıllık enfl asyon mayıs ayında yüzde 73.50 olurken çok sayıda yatırım fonunun yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladıkları görülüyor. İstanbul Portföy’ün Yıldız Serbest Özel Fonu 1 yılda yüzde 329 değer kazanırken Hedef Portföy’ün Zen Hisse Senedi Yoğun Fonu yatırımcısına yüzde 260 getiri sundu. Yine Perform Portföy Hisse Senedi Yoğun Fonu 1 yılda yüzde 197 yükseldi. Serbest fonlar, belirli kısıtlamaları en aza indirgenmiş, mümkün olduğunca esnek yatırım stratejisi izlenebilen yatırım fonları türüdür. Dolayısıyla bu tür fonlar konjonktüre göre hızlıca hareket edip portföy değişikliğine gidebiliyor.

Emtia fonlar öne çıktı

Hisse senedi endeks fonları da yine son 1 yılda yatırımcısını hemen hemen enfl asyona karşı korumuş durumda. İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Fonu 1 yılda yüzde 106 değerlendi. Mükafat Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu 1 yıllık süreçte yatırımcısına yüzde 82 kazandırdı.

Emtia fonlarına yatırım yapanlar da geride bıraktığımız 1 yılda emtialardaki artıştan kârlı çıktılar ve paralarını enfl asyon karşısında koruyabildiler. AK Portföy Petrol Yabancı Fon Sepeti Fonu 1 yılda yüzde 241, 5 yılda ise yüzde 483 getiri sağladı.

İş Portföy Emtia Yabancı Fon Sepeti ise 1 yılda yüzde 165 kazancıyla üst sıralarda yer aldı.