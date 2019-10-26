Yükselen Çelik halka arz oluyor

26 Ekim 2019

Türkiye’nin önde gelen vasıflı çelik şirketlerinden Yükselen Çelik; sektöründe Teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olarak; katma değeri yüksek olan özel çelikler grubunda 43 yıldır servis merkezi ve çelik tasarımcısı olarak faaliyet gösteriyor. Son 2 yılda gerçekleştirdiği yüzde 135’lik ciro büyümesiyle dikkat çeken şirket, halka arzla birlikte küresel bir marka olma yolunda ilerlemek istiyor.

Pay başına fiyat 5,4 TL

Yüzde 42’lik sermaye artırımı yoluyla paylarının yüzde 29,58’ini halka arz etmek üzere 7 - 8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplayacak olan Yükselen Çelik’in, halka arz fiyatı pay başına 5,40 TL olarak belirlendi. Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan bir konsorsiyum bu halka arza aracılık ediyor.

Hedef işletme sermayesini güçlendirmek

Halka arz ile birlikte yeni makine ve ekipman yatırımlarının yanı sıra işletme sermayesini kuvvetlendirmek isteyen Yükselen Çelik, “geleceğin akıllı çeliği” olarak adlandırdığı katma değeri yüksek Vasıflı Çelikler grubunda yurtiçinde Pazar payını arttırmayı ve ihracat pazarlarına açılmayı hedefliyor.