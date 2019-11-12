Yükselen Çelik halka arzına yoğun ilgi

12 Kasım 2019

Vasıflı çelik sektörünün 43 yıllık köklü markası Yükselen Çelik’in halka arzı bireysel ve kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle başarılı bir şekilde tamamlandı. Gedik Yatırım’ın liderliğinde, 27 konsorsiyum üyesi aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda toplam 1.744 yatırımcıdan 191.533.237,20 TL tutarında, 35.469.118 lot talep toplandı.



Gedik Yatırım’ın bugün KAP’ta yaptığı açıklamada, Yükselen Çelik’in 7-8 Kasım 2019 tarihlerindeki halka arzında, bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,49 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,42 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,66 katı olarak gerçekleştiği bildirildi. Toplamda ise Yükselen Çelik halka arzı büyüklüğünün 2,77 katı talep toplandığı belirtildi.

1.701 yatırımcıya dağıtım



Sermaye artırımı yoluyla gerçekleşen Yükselen Çelik halka arzında, 69.174.000 TL tutarlı, 12.810.000 TL nominal değerli payların 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzer toplamda 1.701 yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirildi. Yükselen Çelik A.Ş. paylarının YKSLN kodu ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Yükselen Çelik halka arzının dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki şekilde detaylanıyor:

Yatırımcı Grubu Dağıtılan Nominal Tutar (TL) Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%) Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı Yurtiçi Bireysel 5.124.000 40 1.657 Yurtiçi Kurumsal 6.405.000 50 40 Yabancı Kurumsal 1.281.000 10 4 Toplam: 12.810.000 100,00 1.701

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, Yükselen Çelik’in halka arzına yönelik açıklamalarda bulunurken, piyasalardaki genel halka arz durumuna ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Ayışık, şunları söyledi: “Pay senedi halka arzlarında 2018 yılında toplamda 9 şirket ve 5,4 milyar TL’lik birincil piyasa arzı gerçekleşmişti. 2019 yılında ise bugüne kadar Yükselen Çelik dahil 5 şirketin 231 milyon TL tutarında halka arzı gerçekleşti. Bu arzların yüzde 44’ ünün Gedik Yatırım tarafından yapılmasından ve bu seneye kadar talep toplama ile yapılan en büyük tutarlı halka arzı gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”





Ayışık, “Gedik Yatırım liderliğindeki Yükselen Çelik halka arzına 26 yatırım kurumunu kapsayan konsorsiyumun katılması da sektörün ilgisini gösterdi. Bu ilgi de bizleri ayrıca memnun ediyor. Gedik Yatırım olarak şirketlerin özkaynak finansmanı için en uygun kaynağın sermaye piyasası olduğuna inanıyoruz. Gedik Yatırım olarak, şirket birleşme ve devralmaları, halka arzlar başta olmak üzere tüm kurumsal finansman işlemlerinde lider olmayı hedefliyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Borsa İstanbul’da yüzde 100 yerli sermayeli, büyüme planları ile ilgi çekecek bir şirketin halka arza gitmesinin pazara hareket getireceğine inandığını belirten Metin Ayışık, “Türkiye çelik sektörünün 43 yıllık köklü markalarından biri olan Yükselen Çelik, vasıflı kalıp çeliği sektöründe yüzde 14’lük paya sahip. Bu özelliğiyle inovatif ve katma değerli bir alan olan vasıflı çelik sektörünün öncülerinden. Yükselen Çelik’in halka arz yoluyla elde edeceği kaynaklarla yeni yatırımlara giderek pazar payını daha da artıracağına inancımız tam” şeklinde konuştu.

Ayışık, sözlerini şöyle tamamladı: “Yurtiçi satışlarının yanı sıra kapasite artırımı ile ihracatını geliştirecek firmanın büyüme yoluna yeni yatırımcıları da ortak etmesinden ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Halka arzın borsamıza ve yatırımcılara hayırlı olmasını diliyoruz.”