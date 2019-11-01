Yükselen Çelik, yatırım ve ihracat için halka açılıyor

01 Kasım 2019

Temelleri 1954 yılında İstanbul Perşembe Pazarı'nda atılan Yükselen Çelik, bugün vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından biri. Kalıp, otomotiv, makine ve savunma sanayi başta olmak üzere 19 sektöre hizmet veren şirket, vasıflı kalıp çelikleri pazarında yüzde 14’lük paya sahip. 65 yıllık bir geçmişi bulunan aile şirketi, halka açılarak yoluna devam edecek.

7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında talep toplama sürecine girecek olan şirket, yüzde 42’lik sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde 29,58’ini halka arz etmeyi planlıyor. Pay başına halka arz fiyatı 5,40 TL olarak belirlenen Yükselen Çelik’in halka arz sürecine, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Kurumsal finansman ihtiyaçlarını kredi kullanmak yerine halka arzla temin etme yolunu seçen Yükselen Çelik, elde ettiği geliri pazar payının artırmak, ihracata açılmak ve makine parkurunu yenilemek için kullanacak.

65 yıllık deneyim, yüzde 100 yerli sermaye

Halka arz dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, 65 yıllık aile deneyimi ve Türkiye’nin 43 yıllık köklü vasıflı çelik tedarikçilerinden biri olduklarını belirtti. Göktürk, “Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan Yükselen Çelik’in bu girişiminin diğer firmalara örnek olacağına ve piyasaların hareketlenmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Halka arzla birlikte hedefimiz yatırımcılarla birlikte bu pazar payını daha da yukarı çekmek” dedi.

Katma değerli ürünlerle pazar büyüyecek

Yükselen Çelik’in hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunan Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk ise, firmanın sermaye artırımından sağlayacağı kaynakla katma değerli ürün gamını genişleteceğini belirtti. “Çelik sektöründe teknolojik dönüşümün öncüsüyüz” diyen Barış Göktürk, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye çelik pazarının çoğunluğunu inşaat ve yapısal çelikler oluşturuyor. Bizim bulunduğumuz vasıflı çelik sektörü ise takım çelikleri ve özellikle de kalıp çeliği kısmı ile çok niş ve büyüyen bir pazar. Bu alan, Türkiye’de yaklaşık 70 bin ton civarında. 35 bin tonu takım çeliği, kalıp çeliği; 35 bin tonu da alaşımlı kalıp çeliklerinden oluşuyor. Türkiye 37 milyon tonluk bir çelik pazarına sahipken, bunun sadece çok küçük bir kısmı katma değerli çeliklerden oluşuyor. Oysa 15 yıl önce böyle bir pazardan söz etmek bile olanaksızdı. Bu alan, katlanarak büyümeye devam ediyor. Yıllık 25 bin ton civarında çelik işliyoruz ve satıyoruz. Otomotiv, makine, kalıp ve savunma sanayi gibi sektörler yalnızca kendilerine yetebilen değil, ihracat yapabilen konuma geldiler ve bu sektörler bizim ürettiğimiz katma değerli ürünleri de kullanıyor. Bu sektörlerin ihracat rakamları büyüdükçe, Yükselen Çelik gibi şirketlerin satış rakamları artacaktır.”

"Sermaye Piyasalarıyla birlikte büyüyeceğiz"

Barış Göktürk, “2016’dan 2018’e TL bazında %135 ciro büyümesi gerçekleştirdik. Bundan sonra Sermaye Piyasalarıyla birlikte büyüyeceğiz. Türkiye’de çoğu şirket bankalara borçlanarak büyüme yolunu seçiyor ve sonrasında halka arzla borç kapama yoluna gidiyorlar. Bizim toplam kredi limitlerimizin %80’inden fazlası boş duruyor. Biz borçlanarak değil, halka arz olarak büyümek istiyoruz" dedi.

"Yüksek kâr marjımız devam edecek"

Göktürk ayrıca, “2018 yılında %19,5 net kâr marjına sahip olduklarını, %26’nın üzerinde bir FAVÖK marjı yarattıklarını ve 65 yıllık aile tecrübesi ile bu şirketi yönettiklerini; halka arz ile birlikte şirketin güçlenecek olan işletme sermayesi sayesinde bu kar marjlarının devam ederek, pazar paylarının artacağına inandıklarını vurguladı.

Yatırımcıya sunulan büyümeye ortak olma fırsatı

Yükselen Çelik halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım’ın Genel Müdürü Metin Ayışık, halka arzlarda seçici olduklarını ve böylesi köklü bir aile şirketinin halka arzında konsorsiyum liderliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti. Ayışık, Borsa İstanbul’da yüzde 100 yerli sermayeli, büyüme planları ile ilgi çekecek bir şirketin halka arza gitmesinin pazara hareket getireceğine inandıklarını söyledi. Yükselen Çelik halka arzının, bu yılki en büyük halka arzlardan biri olduğuna vurgu yapan Ayışık, “Yükselen Çelik halka arzında yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 40 olarak belirlendi. Halka arzın tamamı Yükselen Çelik’in büyüme planları doğrultusunda sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. Yatırımcıyı korumak adına 30 gün süreyle geçerli olacak fiyat istikrarı fonu sonrasında bir yıl süreyle geçerli olan likidite sağlayıcılık işlemleri planlandı. Sabit fiyatla 7-8 Kasım’da talep toplanacak olup, Yükselen Çelik’in pay başına fiyatı 5,40 TL olarak belirlendi. Buna göre, halka arz büyüklüğü 69 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 29,58 olacak. Bu süreçte en büyük temennimiz yatırımcıların demir çelik sektörünün katma değeri yüksek bölümündeki büyümeye ortak olabilmelerini sağlamak” dedi.



Ayışık, halka arzın şu anda hem borçlanmadan büyümek isteyen şirketler hem de yatırımcılar için çok önemli bir araç olduğunu da sözlerine ekledi.