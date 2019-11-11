Yükselen Çelik'in halka arzına 3 katı talep
Yükselen Çelik halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı.
Gedik Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılığı ile Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlandı.
Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,49 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,42 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,66 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün ise 2,77 katı talep toplandı.
Yükselen Çelik A.Ş.'nin 69.174.000 TL tutarlı 12.810.000 TL nominal değerli paylarının halk arzında toplam 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya, toplamda ise 1.701 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.
Tahsisatlar Yükselen Çelik A.Ş. halka arz izahnamesinde belirtildiği şekilde, %40 yurtiçi bireysel yatırımcılar, %50 yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve %10 yurtdışı kurumsal yatırımcılar olarak tamamlandı.