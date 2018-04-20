Yükselen faizler piyasaları negatife çevirdi

20 Nisan 2018

Küresel piyasalar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın uyarıları ve yükseliş eğilimindeki faizlerin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şube Başkanı Charles Evans'ın açıklamaları takip edilecek.

IMF Başkanı Lagarde, küresel ekonominin güçlenmeyi sürdürmesine karşın büyümeye yönelik risklerin son dönemde yükseldiği ve finansal kırılganlıkların, yükselen borç, volatilite ve varlık fiyatlarıyla arttığı uyarısında bulundu. Bu açıklamanın da etkisiyle ABD'de 2 yıl ve 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin yükseliş eğilimini devam ettirdiği görüldü. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,45 ile Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,93'ü aştı.

ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının, 232 binle beklentileri aşmasına karşın yükseliş eğilimindeki faizler ve petrol fiyatlarının etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,34, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,78 değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı dün 74,72 dolarla Kasım 2014’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü ve 73,5-74,0 dolar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de Brexit'e ilişkin gelişmeler ve son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ekonominin seyrine ilişkin net bir sinyal vermemesi nedeniyle pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı hareketlerin öne çıktığı görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti.

Avrupa borsaları karışık

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 azalışla 381,22 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.360,19 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,1 düşüşle 12.558,92 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 23.780,33 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.399,35 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 9.871,50 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının ülke piyasasında yükselişi beraberinde getirdiğini belirterek, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu, nisan ayı tüketici güven endeksinin izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA