Yunan bankalarındaki mevduat hacmi 1,5 milyar Euro arttı

Yunan bankalarında kasım ayında toplam mevduatlar 1,516 milyar Euro yükseldi. Ekim ayında 2,585 milyar Euro'luk net çıkış yaşanmıştı. Son veriler, bankacılık sisteminde kısa sürede belirgin bir yön değişimine işaret ediyor.

Genel devlet mevduatları, Kasım 2025’te 485 milyon Euro arttı. Bir önceki ayda bu kalemde 448 milyon Euro'luk düşüş kaydedilmişti. Kamu mevduatlarının yıllık artış oranı ise ekim ayındaki yüzde 18,7 seviyesinden yüzde 12,8’e geriledi.

Özel sektör mevduatları kasım ayında 1,032 milyar Euro artış gösterdi. Ekim ayında özel sektör mevduatlarında 2,137 milyar Euro'luk sert bir düşüş yaşanmıştı. Yıllık büyüme oranı ise yüzde 5,6’dan yüzde 4,9’a indi.

Şirket mevduatlarında toparlanma

Şirket mevduatları kasım ayında 90 milyon Euro yükseldi. Bu kalemde ekim ayında 2,332 milyar Euro'luk güçlü bir düşüş görülmüştü. Şirket mevduatlarının yıllık artış hızı yüzde 12,3’ten yüzde 8,7’ye geriledi.

Finans dışı şirket mevduatları 107 milyon Euro artarken, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşların mevduatları 17 milyon Euro azaldı.

Hanehalkı mevduatlarında hızlanma

Hanehalkları ve özel kâr amacı gütmeyen kuruluşların mevduatları kasım ayında 941 milyon Euro arttı. Ekim ayında bu artış 196 milyon Euro seviyesindeydi. Yıllık büyüme oranı yüzde 3,4’ten yüzde 3,6’ya yükseldi.

Kredi büyümesi yavaşladı

Yurt içi ekonomiye sağlanan toplam kredilerin yıllık artış oranı kasım ayında yüzde 5,0’a gerileyerek bir önceki ayki yüzde 5,4’lük seviyenin altına indi. Buna karşın, aylık bazda toplam kredi akışı 1,827 milyar Euro ile pozitif gerçekleşti. Ekim ayında 1,701 milyar avroluk net kredi daralması yaşanmıştı.

Genel devlete verilen kredilerin aylık net akışı kasım ayında 524 milyon Euro artış gösterdi. Ekim ayında bu kalemde 317 milyon Euro'luk düşüş kaydedilmişti. Kamuya verilen kredilerin yıllık artış oranı ise yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e geriledi.

Uzmanlara göre kasım ayı verileri, Yunan bankacılık sisteminde dalgalı ancak toparlanmaya açık bir görünümün sürdüğünü ortaya koyuyor.