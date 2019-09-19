Yunanistan'ın hedefi 30 milyar euroluk sorunlu krediler

19 Eylül 2019

Yunanistan, bankalarının 30 milyar euroya varan sorunlu krediyi temizlemelerine yardım edecek olan varlık koruma uygulamasını yürürlüğe sokabilmek için Avrupa Birliği yetkililerinden kısa süre içinde bir yeşil ışık gelmesini bekliyor.



Yunan bankaları hali hazırda 80 milyar euroya ulaşan sorunlu kredi stoklarını azaltmaya çalışıyorlar.



Yunanistan Maliye bakanlığı, bankaların bu sorunlu kredileri temizlemelerine yardım için, İtalya'nın GACS modeline benzer şekilde Herkül Varlık Koruma Uygulaması'nı (HAPS) hazırladı. HAPS, bankaların sorunlu kredileri varlık destekli menkul kıymet paketi haline getirerek azaltmalarına imkan sağlayacak.



Yapılacak bu uygulama ile sorunlu kredi stoğunun toplam kredilere oranının ilk çeyrek sonundaki yüzde 45,2'den 2021 sonunda yüzde 20'nin altına indirilmesi öngörülüyor.