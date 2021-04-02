Yurt dışı Paskalya tatilinde, dolar ve euro sakin

Yurt dışı piyasaların büyük çoğunluğu "Paskalya" nedeniyle kapalı olacağı için veri anlamında zayıf bir gün olacak. Yut içinde TCMB finans dışı firma net döviz pozisyonunu açıklarken ABD'den gelecek istihdam verileri izlenecek.

Haftaya yükselişler başladıktan sonra salı günü 8,45'i test eden dolar/TL, iki gün üst üste geriledi ve 8,10'un altı test edildi. Döviz kurları haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlarken dolar/TL 8,10-8,11; euro/TL ise 9,58'den değerleniyor.

Uluslararası piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle ABD Doları da değer kaybederken dolar endeksi 93 puanın altına geriledi. Hatfta için yüzde 1,77'nin üzerini gören ABD tahvil faizleri 1,67'lere kadar çekildi.

OPEC+ toparlanan global ekonomiye daha fazla ham petrol arz edilmesi yönündeki iç ve dış baskılara yanıt vermek üzere üretimi Mayıs-Temmuz döneminde kademeliolarak artırmaya karar verdi.



ABD Hazine Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, IMF'in özel çekim hakkında yapılacak 650 milyar dolar artırım üye ülkelere Ağustos ayında dağıtılabilecek. Ancak özel çekim hakkının sadece küçük bir bölümü yoksul ülkeler tarafından dolara çevrilebilecek.

GÜNÜN AJANDASI

ABD'de borsalar kapalı olmasına rağmen veriler açıklanacak. Günün en önemli verisi tarım dışı istihdam rakamları olacak. Şubat ayında 379 bin ardan tarım dışı istihdamda yaklaşık 500 bin arış tahmin ediliyor. İşsizlik oranının ise yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e ineceği beklentisi bulunuyor.



TCMB finans dışı firma net döviz pozisyonunu açıklayacak, ilk çeyrek dönem için 'Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni açıklayacak (14.30).