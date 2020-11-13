Yurt dışı piyasalarda günün öne çıkan başlıkları

Global piyasalarda COVİD-19 salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin etkileri izlenmeye devam ediyor. Bugün ABD Merkez Bankası(Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkilileri konuşacak, ABD'de üretici fiyatları, Euro Bölgesinde GSYH verileri izlenecek.

COVİD-19...

İngiltere’de son 24 saatte 33 bin 470 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Imperial College London liderliğindeki bir araştırmaya göre,

İngiltere’de Ekim ayında yeniden ulusal tecritin başlatılmasından bu yana vaka sayısının iki katına çıktığı ve vakalarda keskin bir artış yaşandığı belirtildi.



İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 636 kişinin hayatını kaybetmesi ile ülkedeki can kayıpları 6 Nisan seviyesine ulaştı.



Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 33 bin 172 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710’a ulaştı.



Yunanistan'da koronavirüs salgınında günlük vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının sona ereceği 1 Aralık tarihinden sonrada izin belgesi uygulamasının devam edeceğini, restoran ve barların tekrar açılmayacağını ifade etti.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, COVID-19 aşısı kornusunda gelen açıklamalarının pandeminin sona ermesine nihayet yaklaşıldığı anlamına geldiğini, ancak bir zafer ilan etmek için erken olduğunu söyledi.

ABD Piyasaları..

ABD borsalarında endeksler koronavirüs salgınında artan vaka sayıları etkisiyle düşüş gösterdi. Dow Jones endeksi yüzde 1,08 düşüşle 29.080,17 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 1,01 düşüşle 3.536,70 puandann ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 düşüşle 11.709,59 puandan günü tamamladı.

Bloomberg News muhaberi Erik Wasson'un Twitter üzerinden verdiği bilgiye göre Trump yönetimi, Kongre'deki Demokratlar ile sürdürdüğü yeni koronavirüs yardım paketi müzakerelerinden geri çekiliyor.



Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüse karşı etkin bir aşı olasılığının artmasının ekonomi için önümüzdeki aylara yönelik iyi bir haber olduğunu, ancak COVID-19 salgınının kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ettiği ortamda kısa vadeli risklerin sürdüğü uyarısında bulundu.



New York Valisi Andrew Cuomo'nun COVID-19 ile mücadele için sınırlamalar getirmesi ve Chicago Belediye Başkanı'nın halka evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunması da Wall Street'teki satışlarda etkili oldu.

Asya piyasaları.

Asya piyasalarında Çin ile Hong Kong arasında yaşanan gerilim etkili oluyor. Çin hükümeti, Hong Kong parlamentosunda muhalif milletvekillerinin toplu istifasını kendi otoritesine "açıktan meydan okuma" olarak niteleyip kınadı.



Trump Hükümeti, ABD'lilerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalara yatırım yapmasını yasaklamaya yönelik kararname imzaladı.



Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Japonya'nın COVID-19 salgını karşısında yeniden olağanüstü hal ilan etme ihtiyacı noktasında olmadığını söyledi.

ABD'de üretici enflasyonu gelecek

ABD'de dün açıklanan tüketici fiyatlarının ardından bugün de üretici fiyatları takip edilecek.

Piyasalarda üretici fiyatlarında Ekim ayında artışın yüzde 0,2 seviyesinde kalacağı yönünde oluştu. Önceki ay artış yüzde 0,4 olmuştu. Buna bağlı olarak yıllık fiyatlarda artışın yüzde 0,4 olarak tahmin edildi.



Çekirdek enflasyon olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç üretici fiyat artışının da manşet gibi yüzde 0,2 artacağı tahmin ediliyor. Çekirdek enflasyonda da yıllık beklentinin değişmemesi ve yüzde 1,2 olarak kalması beklentisi bulunuyor.



ABD'de günün diğer önemli verisi Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi olacak. Piyasalarda beklenti geçen ay sonunda 81,8 olarak açıklanan endeksin, Kasım ayının ilk verisinde 81,5'e gerileyeceği yönünde.

Euro GSYH ve ticaret..

Avrupa'da günün en önemli verisi Euro Bölgesi GSYH rakamları olacak. Bölgede 3.çeyrek dönem için ikinci tahmin olan GSYH'de ilk verilerde olduğu gibi dönemsel yüzde 12,7 artış, yıllık yüzde

4,3 düşüş rakamları açıklanacağı tahmin ediliyor. Bölge için aynı dönem öncü istihdam rakamları da gelecek.



Bölgede bir önceki ay 14,7 milyar euro olan ticaret fazlasının Eylül ayında 22,0 milyar dolara çıkacağı beklentisi bulunuyor. Üç veri de TSI 13.00'te açıklanacak.



Avrupa'da Fransa, İspanya ve Polonya için final tüketici fiyat verileri de takip edilecek.

BoE ve Fed yetkilileri konuşacak

Bugün sırayla ABD Merkez Bankası(Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinden konuşmalar gelecek.



İlk olarak TSI 15.00'te New York Fed Başkanı John Williams'ın Financial Times tarafından düzenlenen etkinlikte yapacağı konuşma takip edilecek. Ardından St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Memphis Ekonomi Kulübü web seminerinde ABD ekonomisi ve para politikası hakkında sunum yapacak (16.30).



BoE Yöneticisi Silvana Tenreyro, LACEA 2020 Yıllık Toplantısında "Dolar Hakimiyeti ve Para Politikasının Etkisi" başlıklı panelde konuşma yaparken(17.00), BoE Başkanı Andrew Bailey, UBS Yıllık Konferansı'na katılarak, burada bir konuşma gerçekleştirecek (19.00).