Yurt dışı yerleşikler 61,2 milyon dolarlık hisse aldı

14 Kasım 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Kasım haftasında net 61,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 113,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Kasım ile biten haftada 29 milyar 18,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 418,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 698,2 milyon dolardan 15 milyar 665,7 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 6 milyon dolarlık satışla 389,8 milyon dolardan 383,8 milyon dolara indi.