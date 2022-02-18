Yurt dışı yerleşiklerin şirketleri de KKM'ye dahil olabilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve YUVAM hesapları hakkında tebliğde değişiklikler yapan Merkez Bankası tebliğine göre, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketlerin, yurt dışından transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonları, daha önce yurt dışındaki vatandaşların hesaplarının dönüştürülmesine TL cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin uygulama kapsamına alındı.

Tebliğe eklenen hükme göre, Merkez Bankası, bankaların YUVAM hesabı için uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak.

Tebliğde yapılan bir başka değişiklikle, açılacak YUVAM hesapları için dönüştürülmesi öngörülen döviz tevdiat hesaplarının dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden olmasına ilişkin sınırlama kaldırıldı. Buna göre, YUVAM hesabı açılabilmesi için döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyesi yeterli olacak.