Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoğu azaldı

26 Aralık 2019

Merkez Bankası 20 Aralık günü sona eren haftaya ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Aralık itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı bir önceki haftaya göre 32,3 milyar dolardan 31,7 milyar dolara geriledi.

Verilerden öne çıkan detaylar şöyle:

- Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 15,6 milyar dolar oldu.

- DiBS stok miktarı önceki hafta 15,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Repo miktarı 509,1 milyon dolar seviyesine geldi.

- Repo miktarı önceki hafta 508,1 milyon dolar seviyesindeydi.

- Özel sektör tahvil ve bonoları 378,5 milyon dolar oldu.

- Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 405,8 milyon dolar seviyesindeydi.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı 79,6 milyon dolar oldu.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında DiBS değeri farkı 108,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında repo değeri farkı 9,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında özel sektör bonoları farkı -27,3 milyon dolar oldu.