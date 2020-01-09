Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoğu azaldı

09 Ocak 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Ocak haftasında net 12,3 milyon dolarlık hisse senedi, 25,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 24,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Aralık 2019 itibarıyla 32 milyar 421,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 32 milyar 292 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 448 milyon dolardan 15 milyar 414 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 24,6 milyon dolarlık satışla 405,8 milyon dolardan 381,2 milyon dolara indi.