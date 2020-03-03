Yurt dışından 5 kg altın getirme hakkı

03 Mart 2020

Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeye göre en fazla beş kilogram ağırlığında işlenmemiş altın yolcu beraberinde Türkiye'ye sokulabilecek.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yapılan düzenlemeye göre en fazla beş kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde mümkün kılındı.

Ayrıca yeni yapılan düzenlemeye göre dahilde işleme rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere kıymetli madenlerin ithalatının yalnızca Merkez Bankası ile Kıymetli Maden Borsası üyesi şirketler tarafından yapılabileceğine hükmedildi.