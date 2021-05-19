Yurt içi piyasalar kapalı dolar ve euro yükselişte

Dolar/TL, hacimsiz işlemlerde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kur 8,42 seviyelerine kadar çıktıktan sonra 8,40'ın üzerinde dengelenmiş durumda. Euro/TL ise 10,30 sınırına kadar dayandıktan sonra 10,27 düzeyinde seyrediyor.

Dolar/TL, geçen hafta 8,50 seviyesinin üzerini test ettikten sonra bu haftaya düşüşle başlamış 8,30'a kadar çekilmişti. Bugünkü yükselişle brilikte dolar/TL'de hafta başında yaşanan düşüşün yarısını geri almış oldu.

Yurt içi piyasalarda 19 Mayıs tatili nedeniyle işlem yapılmazken, yurt dışında günün tek önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları. Fed, 27-28 Nisan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakları TSİ 21.00'de açıklayacak.

Altın 3 ayın zirvesinde

Wall Street'teki satışlar küresel risk iştahını da etkilerken Asya borsalarında satıcılı bir gün yaşandı. Avustralya borsası yüzde 2, Japon Nikkei endeksi yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybederken Çin borsalarında kayıplar daha sınırlı kalsa da düşüş görüldü.

Küresel enflasyon baskısı nedeniyle yükselişini sürdüren spot altın 3 ayın zirvesindeki yerini koruyor. Spot altının ons fiyatı 1.860 dolar seviyelerinde.

Enflasyon baskısıyla faiz artışı küresel piyasalarda endişe yaratıyor

Pandemi sonrası ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini gündemde tutuyor. Merkez bankalarının Fed öncülüğünde faiz artışlarına daha erken başlama ihtimali de piyasalardaki risk iştahını azaltıyor.

Asya borsalarında, Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 azalarak 3.510 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,23 yükselişle 3.173 puandan günü tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 28.044 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,18 artışla 109,08 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa borsalarının tamamında da Asya ve ABD'de olduğu gibi kırmızı ekranlar dikkat çekiyor. Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya borsaları yüzde 1'in üzerinde kayıplar yaşanıyor.