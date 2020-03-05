Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları rekor seviyede

05 Mart 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları geçtiğimiz hafta rekor düzeye ulaştı.

28 Şubat ile biten haftada 199 milyar 735 milyon dolara yükselen ve rekor kıran yurt içi yerleşikler döviz hesapları rekor kırdı. Söz konusu tutarın 124 milyar 75 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 75 milyar 660 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu.

Düşüş çok kısa sürdü



Ocak ayının ortalarında 197 milyar doların üzerine çıkarak rekor döviz mevduatları, sonraki haftalarda düşüşe geçmişti. 194 milyar dolara kadar çözülen döviz mevduatlar, yeniden yükselmeye başladı ve 21 Şubatta sona eren haftada 197 milyar 690 milyon dolarla rekor seviyelerini güncelledi. Geçtiğimiz hafta da rekor seviyenin üzerine 2 milyar dolar daha döviz mevduat eklendi. Böylece yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 200 milyar dolar sınırına dayanmış oldu.

Dolar hesaplar azaldı; euro arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 106 milyar 403 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 71 milyar 502 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz hafta dolar hesaplar 106 milyar 884 milyon dolar düzeyindeydi. Euro hesapların dolar karşılığı ise 70 milyar 596 milyon dolar idi.