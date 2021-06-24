Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,6 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 576,3 milyon dolar düşüş gösterdi. Yaşanan düşüşte 8,70'in üzerine çıkan dolar/TL, 10,50 seviyesine dayanan euro/TL sonrasında gelen kar satışları etkili oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 228 milyar 490,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Haziran ile sona eren haftada 225 milyar 913,8 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 713 milyon dolar artış gösterdi.

Döviz hesaplarında hane halkının mevduatı 1,9 milyar dolar azalırken tüzel kişilerin mevduatlarındaki düşüş 580 milyon dolar oldu. 11 Haziran işlem haftasında 229 milyar dolara yaklaşarak TCMB Başkanının görevden alındığı 19 Mart haftası sonrası en yüksek seviye görülmüştü, mevduatlarda son haftadaki düşüşte ise kar satışları etkili oldu.

Dolar cinsi mevduat 740 milyon dolar azaldı

Euro ve altında dolara karşı güç kaybı döviz mevduatlarında parite etkisi arındırıldığında yükseliş yaşanmasına neden oldu. Parite etkisinden arındırılmış verilerine göre toplam Euro mevduatı 617 milyon dolar, kıymetli maden depo hesapları ise 814 milyon dolar arttı. Yurtiçi yerleşiklerin dolar cinsi döviz mevduatı ise hem tüzel hem bireysel hesaplarda azaldı. Toplam dolar cinsi döviz mevduatındaki gerileme 740 milyon dolar oldu.