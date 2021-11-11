Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 428 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 232 milyar 874 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Kasım ile sona eren haftada 233 milyar 302 milyon dolara geldi.

Toplam hesaplar içinde en büyük paya sahip olan gerçek kişi yani hane halkı mevduatlarında son hafta azalma oldu. Gerçek kişi mevduatları son haftada 15 milyon dolar azalarak 142,818 milyon dolara gerilerken tüzel kişi mevduatları ise 443 milyon dolar arttı ve mevduatlar 90 milyar 483 milyon dolara yükseldi.

Döviz hesaplarının toplam hesaplar içindeki payı yaklaşık 15 puan geriledi

28 Ekim'de 1,3 milyar artan mevduatlar 1 trilyon 851 milyona çıkmıştı. 5 Kasım haftasında ise 1 milyarlık artış oldu ve toplam mevduatlar 1,852 milyar oldu. Yalnız toplam hesaplar içinde dövizin payı artmaya devam ediyor. Döviz mevduatlarının oranı yüzde 54,96, TL mevduatların oranı yüzde 45,04 oldu.