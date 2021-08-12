Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 588 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 231 milyar 646 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Ağustos ile sona eren haftada 232 milyar 234 milyon dolara geldi.

Geçen hafta yaşanan değişimde hane halkının döviz hesapları 71 milyon dolar azalarak 114 milyar 534 milyon dolara gerilerken şirketler hesapları 659 milyon dolar arttı ve 87 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

Döviz mevduatları ocak ayında 236 milyar doları aşarak rekor kırmasının ardından yıl içi en düşük seviyeyi 221 milyar dolar ile nisan ayında görmüştü.