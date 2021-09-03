Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, bir önceki hafta 232 milyar 231 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Ağustos ile sona eren haftada 236 milyar 196 milyon dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise döviz mevduatlarında 27 Ağustos haftasında 3,1 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Toplam mevduatlar içinde gerçek kişi yani hane halkının mevduatı 1,2 milyar dolar artarak 146 milyar 227 milyon dolara yükselirken tüzel kişilerin mevduatları ise 2,7 milyar dolar artarak 87 milyar 235 milyar dolara çıktı.