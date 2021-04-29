Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında sınırlı düşüş

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası verilerine göre 22 Nisan haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 174 milyon dolar azaldı ve 225 milyar 61 milyon dolara geriledi. Yurtiçi yerleşiklerin bireysel ve tüzel hesaplarda önceki haftalara nazaran daha sakin bir seyir gözlenirken yabancı önceki haftalara nazaran tavır değiştirdi. Hisse senedi piyasasında 22 Nisan haftasında 104.5 milyon dolarlık alım yaparken, devlet iç borçlanma senetlerinde 252.6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancı şirket borçlanma senetlerinde de 22.1 milyon dolarlık satış yaptı.

Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 22 Nisan haftasında DİBS’teki net satışının 323.8 milyon lirası ise repo işlemlerinden oluştu. Yabancı yatırımcıların 16 Nisan itibarıyla 23 milyar 176,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 755,5 milyon dolar oldu. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 768,5 milyon dolardan 7 milyar 473,5 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurtdışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 282.7 milyon dolardan 260.6 milyon dolara indi. Dolayısıyla, yabancıların 19 - 22 Nisan arası haftalık işlemleri 170.2 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti.

Tüzel kişilerde döviz satışı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Nisan itibariyle 174 dolar azalarak 225 milyar 61 milyon dolara indi. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 22 Nisan haftasında 769 milyon dolar satış oldu. Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 442 milyon dolar artarak 140 milyar 911 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 611 milyon dolar azalışla 84 milyar 155 milyon dolara indi. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 20 milyon dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 749 milyon dolar azaldı.