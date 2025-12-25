Döviz mevduatlarında artış devam ediyor: 1 haftada 798 milyon dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 797,72 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 214 milyar 472,45 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Aralık ile sona eren haftada 215 milyar 270,17 milyon dolara yükseldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 329,45 milyon dolar artarak 138 milyar 150,68 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 468,26 milyon dolar artarak 77 milyar 119,49 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 479,02 milyon dolar arttı.

Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 28,94 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 450,09 milyon dolar yükseliş gösterdi.