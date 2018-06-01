Yurtiçi piyasada satış baskısı sürüyor

01 Haziran 2018

Yurtiçi piyasada satış baskısı bugün de devam ediyor. Dolar/TL 4.63 bölgesini test ederken, borsada yüzde 2'nin üzerinde kayıp var.

Dolar/TL dün ABD'nin gümrük vergisi adımlarının küresel risk iştahını baskılaması, lokallerin döviz alımları ve bankacılık hisselerinde yüzde 5'e ulaşan kayıpların etkisiyle yönünü yukarı çevirmişti.

Haftanın son işlem gününde 4.55'in altında sınırlı bir süre kalan kur, yeniden yönünü yukarı çevirdi. Dolar 4.63 seviyesini test etti.

Bankacılar ayrıca Türkiye'nin kısa vadede yeni bir not indirimi ile karşı karşıya kalabileceği endişelerinin de dün satış baskısında bir miktar etkili olduğunu belirtmişti.

Katılımcılar TCMB'nin faizleri yükselttiğini enflasyonun kötü gelmesi halinde faizleri tekrar artırmaya hazırlıklı olduğuna da dikkat çektiler.

Borsada yüzde 2'nin üzerinde düşüş

Hisse senetleri cephesinde de satıcılı görünüm sürüyor. Güne sınırlı artışla 100.706 puandan başlayan BIST, 97.990 puana kadar geriledi. Endesks yüzde 2 civarı düşüşle 98 binin üzerinde seyrediyor. Bankacılık endeksinde ise yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı söz konusu.

Dün azalan küresel risk iştahı ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla negatif bir seyir izleyen ve kapanışa doğru kayıplarını artıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 düşüşle 100.652 puandan tamamlamıştı.

Küresel ticaret savaşları canlanıyor

ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi. Öte yandan Kanada ve Meksika kararına misilleme yaptılar, AB ise kendi misilleme adımlarının hazır olduğunu belirtti. Bütün bunlar yatırımcıların küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerini yeniden canlandırdı. Söz konusu ülkeler ABD'nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı.

Gözler tarım dışı istihdamda olacak

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirmesi sonrası küresel stresin arttığını söyleyerek, "Dünyada risk iştahında azalma var, dolar/TL'de de buna paralel hareket görüyoruz. Genel piyasa momentumu dün kötüydü, borsada ayrışma, tahvil faizlerinde de yükseliş söz konusu" dedi.

Bugün ABD'de açıklanacak olan tarımdışı istihdam verisinin izleneceğini söyleyen Erkan, "Dolar/TL 4.50 bandının üzerine çıktı zaten, teknik olarak 4.52-4.55 altında kalıcılık sağlaması gerek. Kur 4.55 üzerine çıkarsa yukarı momentumun artması söz konusu olur, 4.50'nin altına inmesi halinde ise pozitif olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Yurtiçinde gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin önemli olduğunu söyleyen Erkan, "Sonrasında ise PPK var. Enflasyon muhtemelen yüksek gelecek, aylık yüzde 1.5-2 gibi bir gerçekleşme olursa yıllık bazda enflasyonu yüzde 12'ye taşıyacak beklentisi var. TCMB'nin buna nasıl bir karşılık vereceği önemli. Londra'daki görüşmelerde Mayıs enflasyonun yüksek çıkması halinde faiz artırmaya hazır oldukları sinyali verdiler. Bu durumda 7 Haziran'da 100 baz puan civarında faiz artışı beklenebilir" dedi.

Piyasalar bugün ABD'de saat 15:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik ücretler verilerini izleyecek. Ayrıca saat 10:55'te Almanya imalat PMI, saat 11:00'de Euro Bölgesi imalat PMI, saat 16:45'te ABD Markit imalat PMI, saat 17:00'de ise ABD ISM imalat endeksi açıklanacak.