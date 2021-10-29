Yurtiçi piyasanın kapalı olduğu günde, küresel piyasada görünüm

Yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu günde, yurtdışı piyasalarda temkinli görünüm etkili.

Saat 13:20 itibariyle;

Dolar/TL 9,6050 seviyesinde işlem görüyor. Kur gün içerisinde en yüksek 9,6170 ve en düşük 9,5185 seviyelerini gördü.



Euro/TL ise 11,20 seviyesinin hemen altında yatay seyir izliyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 93,5 seviyesinde.

Euro/dolar paritesi 1,1650 seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 84,32 dolar seviyesinden kapanırken, haftanın son işlem gününde 84 doların üzerinde zorlanıyor. Brent petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 83,8 dolardan işlem görüyor.

Altının onsu, bu hafta 1.810 direncine kadar yükselse de bu seviyelerde zorlandı. Spot altın, 1.795 seviyelerinde dengelenmiş görünüyor.

Yurtdışı hisse senetleri cephesinde ise satış ağırlıklı görünüm hakim. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın dünkü faiz kararının ardından yaptığı açıklamalarda enflasyonun beklentilerinden daha uzun sürebileceğine değindiğini hatırlatan analistler, yatırımcıların artan enflasyon endişesiyle ECB'nin ilk faiz artışına Temmuz 2022'de gideceğinin fiyatlandığını belirtti.

Euro Bölgesi'nde enflasyon zirvede

Euro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı. Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 23,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,1 ile hizmetler, yüzde 2 ile enerji dışı sanayi ürünler ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi. Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4,6, Fransa'da 3,2, İspanya'da 5,5, İtalya'da 3,1, Hollanda'da 3,8, Belçika'da 5,4, Litvanya'da 8,2 ve Estonya'da yüzde 7,4 olarak belirlendi. Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı temmuz ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Euro Bölgesi yüzde 3,7 büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, salgın tedbirlerinin gevşediği yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 büyüme kaydetti.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in üçüncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 yükseldi.

Almanya büyümede hız kesti

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesinin özel tüketimi artırması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 2,2 genişlemesi yönündeydi. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 küçülürken, bir önceki çeyrekte ise yüzde 1,9 büyüme kaydetmişti.