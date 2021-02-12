Yurtiçi yerleşikler 677 milyon dolar sattı

Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Şubat haftasında 2 milyar 131 milyon dolar azalarak 232 milyar 925 milyon dolara geriledi. Dolar/TL’nin 7.02 liraya kadar gerilediği geçen hafta hem tüzel kişilerin hem de bireylerin döviz mevduatı azaldı. 29 Ocak haftasında da yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık gerileme yaşanmıştı. Son iki haftada da altının ons fiyatında dolara karşı değer kaybı sürdü. Geçen hafta altının ons fiyatı 1800 doların da altına gerilemişti. Bu durum yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığının gerilemesine neden oldu. Döviz mevduatındaki azalmanın da 1 milyar 15 milyon doları kıymetli maden depo hesaplarındaki azalmadan meydana geldi. Euro/dolar paritesi de geçen hafta 1.20 seviyesinin altına inmişti. Euro hesaplarının dolar karşılığındaki gerileme de 378 milyon dolar olarak belirlendi.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Şubat haftasında 29 Ocak haftasındaki 235 milyar 56 milyon dolardan 232 milyar 925 milyon dolara indi. Şubatın son haftası hem bireyler hem de tüzel kişiler döviz mevduatını azalttı. 5 Şubat haftasında bireylerin döviz mevduatı 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 148 milyar 141 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 751 milyon dolar azalarak 84 milyar 784 milyon dolara indi. Hem ticari hem de bireylerin döviz mevduatı son iki haftadır geriliyor.

Bireylerin dolar mevduatı 124 milyon dolar azalışla 76 milyar 246 milyon dolara, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı 944 milyon dolar azalarak 34 milyar 512 milyon dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı 299 milyon dolar azalarak 34 milyar 339 milyon dolara düştü. Tüzel kişilerin dolar mevduatı da 553 milyon dolar azalışla 45 milyar 247 milyon dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı da 79 milyon dolar azalışla 35 milyar 576 milyon dolara geriledi. Kıymetli maden depo hesaplarında düşüş ise 71 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymetler istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 5 Şubat haftasında net 183.2 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaparken 140.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 33.8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alışı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların 29 Ocak itibarıyla 28 milyar 920 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 814,9 milyon dolar oldu. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 523 milyon dolardan 9 milyar 961,9 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 239.1 milyon dolardan 272.9 milyon dolara çıktı. Böylece, yabancıların geçen hafta işlemleri 8.9 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti.

Net uluslararası rezervler 254.3 milyon dolar arttı

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Şubat itibarıyla, bir önceki haftaya göre 254.3 milyon dolar artışla ile 14 milyar 20,7 milyon dolar oldu. Analistler bankaların Merkez Bankası’nda tuttukları döviz mevduatının azalması nedeniyle net rezervlerde artış bekliyordu. Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 519 milyon dolara geriledi. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 5 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 999 milyon dolar artışla 54 milyar 366 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Ocak'ta 53 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 169 milyon dolardan 41 milyar 153 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 536 milyon dolardan 95 milyar 519 milyon dolara düştü.

Bireylerin TL mevduatı 12.1 milyon dolar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre gerçek kişilerin TL mevduatı 5 Şubat haftasında 868 milyar 675 milyon liraya yükseldi. 29 Ocak haftasına göre yüzde 1,41 yani 12 milyar 143 milyon liralık artış yaşandı. Gerçek kişilerin TL mevduatındaki bu artış 3 Temmuz 2020’den beri görülen en hızlı yükseliş. Her ne kadar döviz mevduatında azalma tam olarak sağlanmış değilse de bankalarda TL mevduatında yeni mevduat sahiplerinin de etkisiyle hızlı bir büyüme sağladı. Aynı haftada kamu sektörünün TL mevduatı 1.4 milyar lira, ticari kurumların TL mevduatı da 9 milyar lira azaldı.