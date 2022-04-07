YUVAM kazancı sadece açanın hesabına girecek

Hüseyin GÖKÇE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların görüntülü görüşme yöntemiyle uzaktan kimlik tespiti yapmasına imkan veren düzenlemeye, YUVAM hesabını da dahil etti.

Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle bankalarda yeni hesap açılmasını kolaylaştırma amacıyla BDDK’nın yürürlüğe koyduğu uzaktan kimlik tespit yönteminin kapsamı genişletildi. Gurbetçilerin ve mavi kart sahibi yabancıların Kur Korumalı Mevduat hesabından yararlanmaları amacıyla geliştirilen YUVAM hesabı açılışlarında da uzaktan kimlik tespiti yönetimi kullanılabilecek.

Yönetmeliğe göre, yurtdışında yerleşik vatandaşlar ile mavi kart sahiplerinin uzaktan kimlik tespitinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için doğrulama belgesi olarak yurtdışı çalışma belgesi ile pasaport kullanılacak.

Mavi kart sahiplerinin doğrulama belgesi pasaport ile uyruğunda bulunduğu devletin resimli kimliği olacak. Banka uzaktan kimlik tespiti yaptığı T.C. Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart sahibi gerçek kişileri yüksek seviyeli risk profilinde izleyecek.

Mevzuatta ilginç değişim

Öte yanan bankaların uzaktan kimlik tespitine ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliğe, yönetmeliğin amaçlarıyla uyumlu olmayan, KKM hesaplarının değerlendirilmesiyle ilgili koşulları düzenleyen bir hüküm eklenmesi dikkat çekti. Başka bir ifade ile normalde Merkez Bankası’nın tebliğle düzenlemesi gereken bir konu, BDDK’nın yönetmeliğiyle (teknik olarak konuyla ilgisi olmayan yönetmelik) düzenlenmiş oldu.

Yönetmeliğin 7’nci maddesinde YUVAM Hesapları Hakkında Tebliğ’e atıfta bulunularak, YUVAM hesaplarına kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderiminin gerçekleştirilebileceği kaydedildi. Aynı maddeye göre açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanacak. Normal şartlarda KKM ve YUVAM hesaplarının genel işleyişine yönelik ikincil mevzuat Merkez Bankası tarafından düzenleniyor.