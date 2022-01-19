Yüzde 5'lik kaybın ardından BİST 100 bugün dalgalı

Borsa İstanbul, güne yatay seyirle 1.978 puandan başladı. Açılış seansındaki yüzde 0,06'lık düşüşün ardından işlemlerin başlamasıyla birlikte BİST 100 Endeksi'nde kazançlar yüzde 1'i geçti. BİST 100 Endeksi, 2.000 puanın üzerine çıkarken bu seviyelerde tutunamadı. Gelen satışlarla birlikte BİST 100, dünkü kapanışın altına indi.

Saat 1.00 sularında BİST 100, yüzde 0,5 civarı kayıpla 1.970 puanın altında seyrediyordu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,08 değer kaybıyla 1.979,83 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul'da saat 17.32.21 itibarıyla endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girmişti.

Analistler, tahvil piyasasının seyrinin de piyasaların yönü açısından kritik önem taşıdığına işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.020 ve 2.110 seviyelerinin direnç, 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bugün açılış seansında bankacılık endeksi yüzde 1,07 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla bankacılık kazandırdı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,39'la turizm oldu.

Analistler, Rusya ile ABD ve NATO arasında artan Ukrayna gerginliği nedeniyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise İngiltere ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıkacağını ifade etti.