Zalando büyüdü, piyasa cezayı kesti: Hissede sert düşüş

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Avrupa’nın en büyük çevrim içi moda platformlarından Zalando, ikinci çeyrekte satış ve müşteri sayısını artırdı. Ancak satın alma etkisi dışarıda bırakıldığında yavaşlayan tempo ve zayıf perakende kârlılığı yatırımcıyı rahatsız etti.

Çift haneli büyümenin arkasında "About You" var

Zalando’nun ikinci çeyrekte platformları üzerinden gerçekleşen toplam satış hacmi yüzde 20,7 artarak 4 milyar 915 milyon euroya ulaştı. Şirketin geliri de yüzde 20,8 yükselişle 3 milyar 424 milyon euro oldu.

Aktif müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 52,9 milyondan 62,5 milyona çıkarak yeni bir rekora ulaştı. Sipariş sayısı 65 milyondan 77,5 milyona yükselirken ortalama sepet tutarı da 61,6 eurodan 63,4 euroya çıktı.

Ancak bu güçlü görünen rakamlarda, geçen yıl satın alınan About You’nun sonuçlarının Zalando bilançosuna eklenmesi belirleyici oldu. Satın alma etkisi eşitlenerek yapılan hesaplamada toplam satış hacmindeki büyümenin ilk çeyrekteki yüzde 6’dan yüzde 4,4’e gerilediği belirtildi.

Bu yavaşlama, açıklanan çift haneli büyümenin şirketin mevcut faaliyetlerindeki talep gücünü tam olarak yansıtmadığı yönündeki endişeleri artırdı.

Perakende kârı geriledi, net kâr düştü

Zalando’nun düzeltilmiş faaliyet kârı yüzde 10 artarak 204,8 milyon euroya çıktı. About You satın alımından elde edilen maliyet ve operasyon avantajları, bu rakama 10 milyon euronun üzerinde katkı sağladı.

Buna karşılık tüketiciye doğrudan satış yapılan ana perakende bölümündeki düzeltilmiş faaliyet kârı 173,7 milyon eurodan 164,1 milyon euroya geriledi.

Şirketin net kârı da geçen yılın ikinci çeyreğindeki 96,6 milyon eurodan 73,8 milyon euroya düştü. Böylece gelirdeki güçlü artış, net kâr tarafında aynı ölçüde karşılık bulmadı.

Zalando’nun işletmeler arası hizmetler bölümü ise daha güçlü bir tablo ortaya koydu. Lojistik, yazılım ve e-ticaret altyapısı sunan bölümün geliri yüzde 27,6 artarak 334,7 milyon euroya ulaştı.

Bu bölümün düzeltilmiş faaliyet kârı 11,4 milyon eurodan 40,7 milyon euroya yükselirken kâr marjı yüzde 4,3’ten yüzde 12,2’ye çıktı.

Tüketici fiyat odaklı kaldı

Zalando yönetimi, Avrupa’daki tüketicilerin alışveriş kararlarında temkinli ve fiyat odaklı davranmayı sürdürdüğünü belirtti. Özellikle spor ayakkabı kategorisinde yılın ilk yarısında talebin beklenenden zayıf kaldığına dikkat çekildi.

Avrupa perakende sektöründe yoğun indirim kampanyaları ve düşük fiyatlı çevrim içi platformların büyümesi, Zalando’nun ana faaliyetlerindeki baskıyı artırıyor.

Shein gibi düşük maliyetli rakiplerin Avrupa’daki konumunu güçlendirmesi, Zalando’yu hem fiyat hem teslimat hızı hem de ürün çeşitliliği bakımından daha yoğun bir rekabetle karşı karşıya bırakıyor.

Bilanço sonrasında Zalando hisseleri gün içinde yüzde 18’e kadar geriledi. Yatırımcıların tepkisinde, raporlanan büyümenin önemli bölümünün About You satın alımından gelmesi ve ana perakende faaliyetlerinde kârlılığın düşmesi etkili oldu.

Yapay zekâ maliyeti yüzde 90 azalttı

Şirketin sonuçlarında öne çıkan olumlu alanlardan biri yapay zekâ yatırımları oldu. Zalando’nun markalara yönelik geliştirdiği yapay zekâ destekli moda içerik platformu, kullanıma sunulmasından sonraki iki buçuk ay içinde 100’den fazla markaya ulaştı.

Platform, ürünlerin fotoğraf çekimi, model seçimi, arka plan oluşturulması ve satışa hazır görsellerin hazırlanması gibi süreçleri dijital ortamda gerçekleştiriyor.

Zalando, bu sistem sayesinde içerik üretim süresinin yüzde 95’ten fazla kısaldığını, maliyetlerin ise yaklaşık yüzde 90 azaltıldığını açıkladı.

Müşterilere alışveriş önerileri sunan Zalando Assistant üzerinden gerçekleştirilen yüksek değerli etkileşimler de yılın ilk yarısında yüzde 63 arttı.

Şirket, yapay zekâyı yalnızca maliyet azaltmak amacıyla değil, müşterilerin ürün keşfetmesini kolaylaştırmak ve markalara yeni hizmetler satmak için de kullanmayı planlıyor.

2026 beklentisi alt yarıya çekildi

Zalando, 2026 yılı için daha önce açıkladığı yüzde 12 ile yüzde 17 arasındaki gelir ve toplam satış hacmi büyümesi beklentisini korudu. Ancak şirket, gerçekleşmenin bu aralığın alt yarısında kalmasını beklediğini bildirdi.

Düzeltilmiş faaliyet kârı tahmini ise 660 milyon ile 740 milyon euro aralığından 680 milyon ile 720 milyon euro aralığına daraltıldı.

Yönetim, beklentideki düzenlemenin yılın ikinci yarısına yönelik yeni bir kötüleşme öngörüsünden değil, ilk altı ayda gerçekleşen performanstan kaynaklandığını belirtti.

About You satın alımından elde edilecek ek tasarruflar, lojistik ağındaki düzenlemeler ve daha yüksek kâr marjına sahip yazılım, reklam ve iş ortaklığı faaliyetleri yılın kalanında kârlılığı destekleyebilir.

Ancak tüketicinin harcamalarını kısmaya devam etmesi, düşük fiyatlı rakiplerin baskısı ve ana perakende bölümündeki kâr gerilemesi, Zalando açısından yakından izlenecek riskler olmaya devam ediyor.