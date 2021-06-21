Zandi: Hisse senedi piyasalarında yüzde 20 düzeltme olabilir

Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, şahin bir Fed'in hisse senedi piyasalarında yüzde 10 ile 20 arasında bir geri çekilmeyi ateşleyebileceği uyarısında bulundu.

Yatırımcıları ciddi bir düzeltme yaşanması olasılığına karşı uyaran Zandi, geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan keskin düşüşlerin ardından gelen çabuk toparlanmanın bu sefer olmayacağını öngördüğünü de belirtti. Zandi, çabuk toparmanma bekmlememesine neden olarak piyasanın aşırı değerli olmasını gösterdi ve başa baş noktasına geri gelişin bir yıl alabileceğini söyledi.

Hisse senedi piyasalarında ters rüzgarlar oluştuğuna işaret eden Zandi, "Fed burada vites değiştirmesi gerekli, çünkü ekonomi çok güçlü" dedi. Zandi, piyasalar konusunda uyarıda bulunmakla birlikte ABD ekonomisinin bir resesyondan kaçınacağını öngördü.