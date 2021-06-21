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Zandi: Hisse senedi piyasalarında yüzde 20 düzeltme olabilir

Moody's Analytics'ten Mark Zandi'ye göre hisse senedi piyasalarında yüzde 20'ye varan düzeltme olabilir.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, şahin bir Fed'in hisse  senedi piyasalarında yüzde 10 ile 20 arasında bir geri çekilmeyi  ateşleyebileceği uyarısında bulundu.

Yatırımcıları ciddi bir düzeltme yaşanması olasılığına karşı uyaran Zandi, geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan keskin düşüşlerin ardından  gelen çabuk toparlanmanın bu sefer olmayacağını öngördüğünü de belirtti. Zandi, çabuk toparmanma bekmlememesine neden olarak piyasanın  aşırı değerli olmasını gösterdi ve başa baş noktasına geri gelişin  bir yıl alabileceğini söyledi.

Hisse senedi piyasalarında ters rüzgarlar oluştuğuna işaret eden Zandi, "Fed burada vites değiştirmesi gerekli, çünkü ekonomi çok güçlü" dedi. Zandi, piyasalar konusunda uyarıda bulunmakla birlikte ABD ekonomisinin  bir resesyondan kaçınacağını öngördü.