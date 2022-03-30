Zayıf ABD Doları, altın fiyatlarına destek oluyor

Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin, barışın olabileceğine yönelik umutlar güvenli limanlara sığınma amaçlı altın talebini azaltsa da, zayıflayan ABD Doları ve gerileyen tahvil faizleri altın fiyatına destek veriyor.

Dün 1889,45 dolar/ons ile 28 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeyi gören spot altın, bu seviyeden başlayan alımların bu sabah da devam etmesiyle 1927 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda da dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 1924,53 dolar/ons seviyesinde.