Zayıf Çin verisi sonrası piyasalar

Çin ekonomisinde yavaşlama sinyali vermeye devam ediyor. Özel sektörün aktivitesini ölçen Caixin satınalma yöneticileri endeksi (PMI) 50,4’e geriledi. Haziran ayında endeks 51,7 olarak kaydedilmişti.

Pazar günü yapılan açıklamaya göre Çin resmi imalat PMI 49’a gerileyerek büyüme için eşik değer 50’nin altına inmişti. Endeks Haziran'da 50,2 olarak gerçekleşmişti.

Asya borsaları, Çin ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin etkisiyle hafif gerilerken veriler ABD borsalarındaki yükselişin devam edemeyeceği endişesi yarattı. Dolar yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmalarıyla yen karşısında geriledi.

Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi yüzde 0.1 gerileyerek 105.89'a indi ve cuma günü 5 Temmuz'dan bu yana ilk kez gördüğü 105.53 seviyesine yaklaştı.

Euro/Dolar bu sabah 1.0228 seviyelerinde.

Altının onsu %0.35 düşüşle 1.780 dolarda.

Brent petrolde %1 kayıp var: 102.9 dolar seviyesinde.

Dolar/TL ağustos ayına 17.91 seviyelerinde başlıyor.

Euro/TL bu sabah 18.34’ten işlem görüyor.

Yurt içinde yeni haftanın en önemli gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak olan temmuz enflasyonu. TÜFE’nin yüzde 81’in üzerine çıkması sürpriz olmayacak. Küresel piyasaların izleyeceği en önemli başlık ise cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam. Piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın 250 bin kişi artması yönünde. Önceki ay istihdam artışı 372 bin kişi olmuştu.

Bugüne gelecek olursak; temmuz ayının ilk günü İstanbul enflasyonu ve İSO PMI, yurt dışında ise imalat sektörü satın alma yöneticileri verileri izlenecek.