Zayıf dolar altın fiyatlarını 1 ayın zirvesine taşıdı

Omicron varyantının yayılmasını önlemek için yeni tedbirler devreye alınması ve zayıf ABD Doları uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını 1 ayın zirvesine taşıdı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1818,36 dolar/ons ile 22 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,28 artışla 1817,62 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, herhangi bir büyük ekonomik verinin bu yukarı hareketi desteklemediği ortamda yükselişin çok uzun süreli olmayabileceğini ancak zayıf doların altın fiyatına destek olmaya devam etmesini bekliyorlar.

Spot altın için 1815 dolar/ons seviyesinin üzerinde kayındıkça direnç seviyesi 1831 dolar/ons olarak görünüyor.