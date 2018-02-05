Zayıf TL Erdemir'i destekledi

05 Şubat 2018

Erdemir'in 2017 net kârı 148 artışla 3.8 milyar lira olurken; şirket çelik fiyatlarındaki artışın yanı sıra, zayıf TL'den destek buldu. Erdemir ticari faaliyetlerini dolar üzerinden yürütüyor ve bilançosunu dolar bazında oluşturuyor, bu da TL'nin zayıfladığı zamanlarda bilançoyu destekleyen etkenlerden biri oluyor.

Şirketin cuma akşamı açıkladığı bilançosuna göre, 2017 tamamında satış gelirleri de yüzde 60 artışla 18.6 milyar liraya çıktı. Yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, şirketin satışları 2017'de tonaj bazında yüzde 2 civarı artışla 8.96 milyon ton olurken; dördüncü çeyrek satışları ise yüzde 2'ye yakın düşüşle 2.36 milyon tona geriledi.

Satışlardaki tonaj bazındaki yatay seyre karşın; ürün fiyatlarındaki artış satış gelirlerini destekledi.

Yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, çelik fiyatlarındaki artışın etkisiyle dördüncü çeyrekte nihai ürün başına FAVÖK önceki yıl aynı dönemdeki 119 dolardan 179 dolara yükseldi. Buna göre FAVÖK marjı 2017 dördüncü çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 26.4'ten yüzde 32'ye; 2017 tamamında da önceki yılki yüzde 23.2 seviyesinden yüzde 29.2'ye yükseldi.

Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri yüzde 25 artışla 1.43 milyon dolar, 2017 tamamındaki satışları da yüzde 33 artışla 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net kâr ise 2017 tamamında dolar bazında yüzde 105 artışla 1.03 milyar dolar oldu.

Şirketin dördüncü çeyrek net kârı önceki yıl aynı dönemdeki 169 milyon dolardan 317 milyon dolara yükselerek yüzde 88 artış kaydetti. Şirketin net kârı dolar bazında ilk çeyrekte yüzde 336 artışla 244 milyon dolar, ikinci çeyrekte yüzde 123 artışla 243 milyon dolar, üçüncü çeyrekte de yüzde 35 artışla 226 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, yüksek satış fiyatı ve zayıf TL'nin şirketin finansallarını olumlu etkilediği; ancak sonuçlar beklentiler dahilinde olduğu için hisse tepkisinin "nötr" kalacağı ifade edildi.

Erdemir hisseleri saat 11:10'da yüzde 0.8 düşüşle 9.96 liradan işlem görürken; BIST-100 endeksi de yüzde 0.4 düşüşte.

Kaynak: Reuters