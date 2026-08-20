Zenginlerin parası hedge fonlara akıyor

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Küresel piyasalarda artan oynaklık, yüksek servet sahiplerinin yatırım tercihlerinde yeni bir değişimi hızlandırıyor. Hisse senedi ve tahvil ağırlıklı klasik portföylerin dışında daha farklı getiri kaynakları arayan yatırımcılar, hedge fonlara daha fazla yöneliyor.

Standard Chartered da varlık yönetimi müşterileri için hedge fon stratejilerinin ağırlığını artırmaya başladı. Banka özellikle piyasanın yönünden daha az etkilenmeyi amaçlayan fonların, jeopolitik ve ekonomik belirsizliğin arttığı dönemlerde portföyleri daha dayanıklı hale getirebileceğini düşünüyor.

Hedge fonların büyüklüğü 5,6 trilyon dolara ulaştı

Yatırımcı ilgisindeki artış sektörün yönettiği toplam varlık miktarına da yansıdı. Küresel hedge fonların yönettiği sermaye ikinci çeyrekte 409,3 milyar dolar artarak 5,6 trilyon dolarla tarihi zirveye çıktı.

Bu, sektör tarihinde tek çeyrekte görülen en büyük varlık artışı oldu. Önceki rekor, 2020’nin son çeyreğinde kaydedilen 290,4 milyar dolarlık yükselişti.

İkinci çeyrekteki büyümenin 364 milyar dolarlık bölümü yatırım performansından gelirken yaklaşık 45,2 milyar dolarlık yeni para girişi gerçekleşti.

Son üç çeyrekte hedge fonlara giren net para 134,4 milyar dolara ulaştı. Bu büyüklük, 2007’den bu yana üç çeyreklik bir dönemde kaydedilen en yüksek yatırımcı girişine işaret ediyor.

İlk yarıda getiri yüzde 7’yi aştı

Hedge fonlara ilginin artmasında yalnızca piyasalardaki belirsizlik değil, son dönemde elde edilen güçlü getiriler de etkili oluyor.

Sektör yılın ilk yarısında ortalama yaklaşık yüzde 7 getiri sağlarken, bu performans son 10 yılın yaklaşık yüzde 4,1 seviyesindeki yıllık ortalamasının belirgin biçimde üzerine çıktı.

Bazı stratejiler çok daha yüksek getiri elde etti. Teknoloji odaklı hedge fon göstergesi ilk altı ayda yüzde 19 yükselirken hisse ağırlıklı fonların getirisi yüzde 9,6’ya ulaştı.

Makro stratejiler yüzde 6,1, şirket birleşmeleri ve özel durumlara odaklanan fonlar ise yüzde 7,4 getiri sağladı. Böylece hedge fonlar yalnızca piyasa düşüşlerinden korunma aracı olarak değil, yükseliş dönemlerinde de getiri yaratabilecek alternatifler olarak yeniden yatırımcıların radarına girdi.

Standard Chartered varlıklı müşterilere yeni stratejiler sunuyor

Standard Chartered’ın Küresel Varlık Çözümleri Başkanı Samir Subberwal, bankanın alternatif yatırımlar içinde hedge fonlara daha fazla ağırlık vermeye başladığını belirtti.

Bankanın tercih ettiği alanlar arasında “piyasa nötr” hisse stratejileri ve birden fazla yatırım yöntemini aynı fonda kullanan çok stratejili yapılar bulunuyor.

Piyasa nötr fonlar, yükselmesini bekledikleri hisseleri alırken gerilemesini bekledikleri hisselerde ters pozisyon açarak genel borsa hareketlerine olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Çok stratejili fonlar ise hisse, tahvil, döviz, emtia ve türev ürünler gibi farklı piyasalarda aynı anda pozisyon alarak tek bir varlık sınıfına bağımlı kalmamaya çalışıyor.

Bu yapı, özellikle borsaların sert hareket ettiği, faiz beklentilerinin hızla değiştiği ve jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde varlıklı yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bankanın varlık yönetimi geliri yüzde 38 arttı

Standard Chartered açısından varlık yönetimi artık grubun en hızlı büyüyen faaliyetlerinden biri haline geliyor.

Bankanın Wealth Solutions biriminin geliri yılın ilk yarısında yüzde 38 arttı. Yatırım ürünlerinden elde edilen gelirdeki yükseliş ise yüzde 46’ya ulaştı.

Aynı dönemde varlıklı müşterilerden gelen net yeni para 33 milyar dolar oldu. Banka son altı çeyrekte toplam 84 milyar dolarlık yeni varlıklı müşteri parası çekti.

Bu büyüme, bankaların yüksek servet sahipleri için yalnızca klasik mevduat, tahvil ve hisse ürünleri sunmakla yetinmediğini gösteriyor. Alternatif yatırımlar artık büyük bankaların varlık yönetimi rekabetinin daha önemli parçalarından biri haline geliyor.

Özel sermayeden çıkan para da hedge fonlara yöneliyor

Hedge fonların büyümesini destekleyen bir başka unsur ise özel sermaye ve özel kredi fonlarında yaşanan değişim.

Uzun süre paranın çekilemediği özel sermaye yatırımları son yıllarda yatırımcıların eleştirileriyle karşı karşıya kalırken, hedge fonlar genellikle daha kısa geri çekilme süreleri sunuyor.

Bu nedenle bazı büyük yatırımcıların alternatif yatırım portföylerindeki ağırlığı özel sermaye fonlarından hedge fonlara kaydırdığı görülüyor.

Özellikle küresel faizlerin yüksek kaldığı, şirket değerlemelerinin tartışıldığı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaları hızla değiştirebildiği ortamda yatırımcıların daha esnek hareket edebilecekleri fonlara yönelmesi bekleniyor.

Hedge fon sektörünün 15 çeyrektir aralıksız büyümesi de bu eğilimin kısa süreli olmadığını gösteriyor. Sektörün 5,6 trilyon dolarlık rekor büyüklüğe ulaşması, dünyanın en varlıklı yatırımcılarının portföylerinde alternatif stratejilerin giderek daha fazla yer tuttuğuna işaret ediyor.