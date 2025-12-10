Zeray GYO halka arzında talep toplama başladı, Zeray GYO borsada ne zaman işlem görecek? Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ZERGY BİST

Kocaeli merkezli konut geliştiricisi Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), büyüklüğünün 2 milyar TL'nin üzerine çıkması beklenen halka arzı için bugün talep toplamaya başladı. Şirketin halka arz süreci üç gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında devam edecek. Yatırımcılar, 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde başvuru yapabilecek.

Halka arzda pay fiyatı 13 TL olarak açıklandı. Sermayenin 510 milyon TL'den 626 milyon TL'ye yükseltilmesiyle oluşturulan 116 milyon TL nominal değerli yeni pay, buna ek olarak ortakların satışa sunduğu 40,8 milyon TL nominal değerli pay ile birlikte toplam 156,8 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.

Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25'e ulaşabilir

İşlem sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,05 seviyesine ulaşması bekleniyor. Payların yarısı yurt içi bireysel yatırımcılara, diğer yarısı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar işlemlerini ZERGY koduyla gerçekleştirecek. Şirketin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Düşebilecek olası pay miktarları

Talep seviyelerine göre bireysel yatırımcılara düşebilecek olası pay miktarları ise şu şekilde hesaplanıyor:

• 150 bin katılım → 523 lot (6.799 TL)

• 250 bin katılım → 313 lot (4.069 TL)

• 350 bin katılım → 225 lot (2.925 TL)

• 500 bin katılım → 157 lot (2.041 TL)

• 700 bin katılım → 112 lot (1.456 TL)

• 1,1 milyon katılım → 72 lot (936 TL)

• 1,6 milyon katılım → 49 lot (637 TL)

• 2,2 milyon katılım → 36 lot (468 TL)