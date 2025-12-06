Zeray GYO (ZERGY) talep toplama ne zaman? Zeray GYO ne zaman halka arz olacak? Zeray GYO halka arz fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Zeray GYO'nun halka arz tarihleri belli oldu.

Şirketin paylarının halka arzı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı 13 TL olacak.

Eşit dağıtım

Halka arz kapsamında 116 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı yapılacak ve Zekeriya Zeray’ın sahip olduğu 40,8 milyon adet hisse satışa sunulacak.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bireysel yatırımcılara ve yurt içi kurumsal yatırımcılar grubuna eşit olmak üzere iki kategoriye toplam 78,4 milyon TL nominal değerli pay tahsis edilecek.

Halka arz büyüklüğü 2,4 milyar dolar

Toplam 156,8 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü 2 milyar 38 milyon TL olacak.

Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 510 milyon TL iken, halka arz sonrası sermaye 626 milyon TL’ye çıkacak

Halka açıklık oranı ise yüzde 25,05 olacak.

1 yıl satmama taahhüdü

Şirket, halka arzdan sonra 1 yıl boyunca yeni pay satışı ya da sermaye artırımı yapılmayacağına dair taahhütte bulundu. Ayrıca mevcut ortaklardan Zekeriya Zeray de sahip olduğu diğer payları 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmayacağını bildirdi.

Zeray GYO paylarının, 18 Aralık 2025 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi bekleniyor. Ayrıca paylar BIST Katılım Endeksi’ne dahil edilecek.