ZGYO kârını yüzde 10,5 artırdı

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Borsa İstanbul’da ZGYO koduyla işlem gören Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Z GYO bilanço verilerine göre şirketin net dönem kârı 1 milyar 246,5 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde kâr 1 milyar 128,1 milyon TL düzeyindeydi.

Z GYO bilanço kârında değerleme etkisi

Şirket yalnızca ikinci çeyrekte 1 milyar 390,4 milyon TL net kâr elde etti. Geçen yılın ikinci çeyreğindeki 1 milyar 230,4 milyon TL'lik sonuçla karşılaştırıldığında çeyreklik kâr yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 arttı.

Kârdaki en önemli kalem ise yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen 1 milyar 829,3 milyon TL'lik değerleme kazancı oldu. Şirketin altı aylık hasılatı ise yüzde 9,4 artışla 6,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Gayrimenkul portföyü 5,37 milyar TL'ye çıktı

Z GYO'nun yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değeri 2025 sonundaki 3,47 milyar TL'den 5,37 milyar TL'ye yükseldi. Artışın önemli bölümü Lagun Country Club yatırımının değerlemesinden kaynaklandı.

Bağımsız denetçi de Lagun Country Club'ın ikinci etabının ilk kez yatırım amaçlı gayrimenkul olarak finansal tablolara alınmasına ve bunun kâr üzerindeki önemli etkisine dikkat çekti. Söz konusu hususun denetim sonucunu etkilemediği belirtildi.

Özkaynaklar güçlendi, nakit akışı negatif

Şirketin toplam varlıkları 5,81 milyar TL'ye, özkaynakları ise 4,07 milyar TL'ye yükseldi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin banka kredileri 223,7 milyon TL'den 166,9 milyon TL'ye geriledi.

Buna karşılık işletme faaliyetlerinden 310,1 milyon TL negatif nakit akışı oluştu. Bu nedenle Z GYO bilanço sonuçlarında güçlü net kâr ve özkaynak artışının yanında, kârın büyük ölçüde gayrimenkul değerleme kazancından kaynaklanması dikkat çeken unsur oldu.