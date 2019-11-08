Ziraat, 4. kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi

08 Kasım 2019

Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi. Bankadan yapılan açıklamaya göre Ziraat Bankası, dört yıl üst üste Türkiye'nin en sevilen bankası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, bankanın geçen 8 yılda verimli bir dönüşüm süreci geçirdiğini belirtti.

Bu süreçte önceliklerinin hep müşteri memnuniyeti olduğunun altını çizen Kırbaş, "Müşterilerimize daha hızlı, daha güvenli, daha kolay, daha faydalı hizmet verebilmek için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki geldiğimiz bu nokta bizim için yeterli olmayacak. Daha fazla çalışarak, kendimizi daha fazla geliştirerek önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin gönlündeki yerimizi muhafaza etmeyi sürdüreceğiz. Gücümüzü bu ülkenin değerleriyle harmanlayarak yarınlarımıza ışık tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırbaş, ülke bilançosunun her zaman bankanın bilançosundan önce geldiğini vurguladı.

Hızla dijitalleşen dünyada müşterilerin hayatını kolaylaştıran güvenli ve hızlı bankacılık ürünleri ve dijital hizmet kanalları sunduklarını belirten Kırbaş, "Hem kredi kartı hem de banka kartı özelliğini tek kartta birleştiren Bankkart markamız ile çok kısa sürede milyonlara ulaşmayı başardık. 155 yıl önce çıktığımız bu yolda ülkemize ve insanımıza katkı sağlamak için çalışıyoruz. Gönüllerinde 'Bir Bankadan Daha Fazlası' olduğumuzu bildiğimiz ve bizi üst üste 4 yıldır Lovemark yapan tüm gönüllere Ziraat Bankası olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Brand Week İstanbul 2019'da gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Ali Kırbaş aldı.