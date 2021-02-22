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Ziraat Bankası, 2020 yılında karını yüzde 26,5 artırdı

Ziraat Bankası'nın 2020 yılında konsolide olmayan net dönem karı, bir önceki yıla göre yüzde 26,5 artarak 7 milyar 825 milyon TL olarak gerçekleşti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ziraat Bankası'nın 2020 yılında konsolide olmayan net dönem karı 7 milyar 825 milyon TL oldu. Banka bir önceki yıl 6 milyar 186,9 milyon TL kar açıklamıştı.

Ziraat Bankasından KAP'a yapılan açıklamaya göre, krediler 600,7 milyar TL olurken, varlık toplamı 942,6 mliyar TL'ye ulaştı. Banka'nın geçen yıl konsolide net karı ise 9 milyar 651,5 milyon TL olarak gerçekleşti.