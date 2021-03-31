Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'tan 400 milyon dolar kredi temin etti

Ziraat Bankası, Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Çin Exim Bank’tan 320 milyon ABD Doları ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan kredi ile yerel paralarla ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına katkı sağlanması planlanıyor.

Kredi anlaşmasına ilişkin bankadan şu açıklama yapıldı: Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmalarımızın finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017 yılında imzalanan 600 milyon USD tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin Bankaları ile olan yakın işbirliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

Söz konusu anlaşma, uluslararası finans çevrelerinin ve iş ortaklarının gerek ülke ekonomisine gerekse Ziraat Bankası’na duyduğu güvenin önemli bir göstergesi niteliğindedir. COVID-19’un süregelen etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinde ivmelendiği gözlemlenen yatırımlara ilişkin, yurtdışı finans kuruluşlarının tasarruf fazlasının ülkemize gerek kredi kanalı ile gerekse portföy yatırımları yolu ile kazandırılması konusunda Ziraat Bankası çabalarını sürdürmeye devam edecektir.

35 milyonu aşkın müşterisine sunduğu yüksek hizmet kalitesi ve artan ürün çeşitliliği ile sektörün lider bankası olan Ziraat Bankası, uzun yıllardır istikrarlı bir biçimde geliştirdiği güçlü uluslararası işbirlikleri ile reel sektörün desteklenmesinde üstlendiği öncü rolü başarı ile sürdürmekte ve “bir bankadan daha fazlası” olmanın gerektirdiği misyonu sağlamaya devam etmektedir.