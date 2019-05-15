ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Haberler
  • Finans
  • Ziraat Bankası ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Ziraat Bankası ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Ziraat ilk çeyrekte 1.1 milyar TL net kâr elde etti.

Ziraat Bankası ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Ziraat Bankası'nın net kârı yılın ilk çeyreğinde yüzde 36.3 düşüşle 1.1 milyar lira oldu.

Bilançosunu dün akşam KAP'a bildiren Ziraat Bankası geçen yılın Ocak-Mart döneminde 1.7 milyar lira kâr etmişti.

Kaynak: Reuters