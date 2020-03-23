Ziraat Bankası: Şubeler 09-17 açık, borçlar ötelenecek

23 Mart 2020

Ziraat Bankası, koronavirüs salgının ekonomik yaşama olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle devreye aldığı destekleri açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapısı ve işgücü piyasasını ayakta tutmanın ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olması gerektiğine vurgu yapılarak alınan destekler kapsamında hem ödemelerin ötelenmesi hem de ilave limit imkanı verileceği duyuruldu. Ayrıca banka şubelerinin 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyulan hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devlet ve milletin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıldığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu yaklaşımla, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.”



Ödemesiz dönem, uzun vadeli yapılandırma



Açıklamada bugünden itibaren geçerli olan destekler şöyle sıralandı:



1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,



2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,



3) Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,



4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,



5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması.

Bankaların gişe saati değişiyor