Ziraat Bankası ve Halkbank, konut kredisi faizlerini düşürdü

10 Mayıs 2018

Ziraat Bankası ve Halkbank, Konut Kredisi faiz oranlarını indirdi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Konut sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahip olduğu birçok alt sektör ve ekonomiye sağladığı katma değerle ülkemiz için önemli sektörlerden biri olagelmiştir. Bu çerçevede, Bankamız gerek konutların üretim aşamasında yapı firmalarına kurumsal kredi, gerekse konutların satışında da alımların finansmanında finansal çözümler sunmaya devam etmektedir.

Hem geleneksel bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi, hem de sosyal bir ihtiyacı karşılıyor olması nedeniyle "konut", tüketicilerin kredi taleplerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini, uygun faiz oranları, etkinliğini daha da artırmakta olduğu hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir.

Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır.

Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır.

Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır.

Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında, 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık yüzde 50'si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.

Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemiştir."

Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank'ın da konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdiği açıklandı.

Sektör temsilcileri konuttaki son düzenlemeleri yorumladı...



Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:

132 bin liralık fırsat



KDV ve tapu harcında indirim ile 400 bin TL’lik bir konutta 44 bin liralık doğal indirim sağlanmış oldu. Konut kredi faiz oranlarının 0,99’a çekilmesi ile de tüketiciye aylık 710 TL, toplamda ise 88 bin lira avantaj sağlanmış durumda. Yani bu üç teşvik ile bir tüketiciye 400 bin liralık ev için 132 bin TL’lik doğal indirim yapılmış oldu. Bu sebeple çağrı merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Bildiğiniz üzere sektörümüz, maliyet artışını fiyatlara yansıtmamıştı, seçim sonrası artış kaçınılmaz. Bu sebeple aslında şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var.



Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal:

Rekor getirir



Hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik tedbirler, konut sektöründe yüzleri güldürdü. KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e, tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin yanı sıra konut kredisi faizlerinin de yüzde 0.99’a düşürüleceği açıklaması, konut satışlarını kuşkusuz artıracak. Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi. Nitekim açıklanan teşvikler bekleyen talebi ve kararsızları harekete geçirmiş durumda. Böyle giderse bu sene de geçen sene olduğu gibi bir rekor sürpriz olmaz.



Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş:

Konuttaki 3,5 yıllık stoğu faiz, tapu harcı ve KDV indirimi eritecek



Ziraat Bankası’nın konut kredi faiz oranını yüzde 0,98’e çekmesi ve KDV, Tapu harcı indirimleri konut sektörü açısından sevindirici. Nitekim halihazırda ülkemizde 3,5 yıllık stok birikmiş durumda. Evet, Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerini baz aldığımızda birinci el satış konut üretimi ve satışına göre Türkiye’de 3,5 yıllık konut stoğu bulunuyor. 2013 yılında 840 bin daire için iskan alındı ancak 530 bin daire satıldı; aradaki fark 310 bin... Bu fark 2014’te 490 bin, 2015’te yaklaşık 300 bin, 2016’da yaklaşık 370 bin, 2017’de yaklaşık 670 bin olarak gerçekleşti. Yani toplamda 2 milyon 130 bin konut stoğundan bahsediyoruz. Son 5 yıl 1. el konut satış ortalamasına baktığımızda 590 bin adet/yıl konut satıldığını görüyoruz. Bu da 1 Ocak 2018 itibariyle yeni inşaat ruhsatı verilmeyeceği varsayımı gerçekleşse dahi 3,5 yıllık 1. el konut stoğundan bahsediyoruz. Açıklanan teşvikler ve kamu bankaları ile başlayan destek ile stokları öngörülenden daha hızlı erir.